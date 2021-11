Vereador de Rio Branco, Fábio Araújo diz que é investigado por retaliação

Acusado de envolvimento em irregularidades na execução de contratos de fornecimento de material de saúde para a Prefeitura de Plácido de Castro, no interior do Acre, o vereador por Rio Branco, Fábio Araújo Araújo (PDT), usou a tribuna da Câmara Municipal da Capital, nesta terça-feira (9), para falar sobre o assunto. Ele é um dos investigados na Operação Contágio, da Policia Federal, que em duas investidas, apreendeu documentos e equipamentos em escritório dos envolvidos, entre eles o vereador do PDT.

“Sou uma pessoa digna”, disse o vereador. “Estava indo para fisioterapia de manhã cedo quando fiquei sabendo da Operação no meu gabinete. De pronto me desloquei até lá e acompanhei tudo presencialmente. Foram levados somente documentos referentes ao mandato e o meu celular eu entreguei espontaneamente. Mesmo não vendo motivos, me coloquei à disposição desde a primeira operação e já fiz a solicitação por escrito, para ser ouvido pelo delegado que preside o inquérito e não tive resposta”, disse o vereador Fábio Araújo, que reclamou ainda que não obteve resposta a quanto a solicitação.

“Fiz uma nova solicitação ao juiz para, que eu possa ter acesso ao inquérito para ter ciência do que está realmente acontecendo e possa me defender”, acrescentou.

Araújo disse que tem experiência em licitações e que nunca teve sua conduta profissional questionada. “Trabalho no ramo de consultoria em licitações há mais de dez anos, com mais de 1.500 processos licitatórios e jamais fui condenado num único processo. Trabalhei em vários processos e em vários municípios”, disse o vereador, que atribui as denúncias contra ele a retaliação feitas por ele contra a Zeladoria do Município. “Estou empenhado em fazer o que estiver ao meu alcance enquanto membro da CPI do Transporte Público, para esclarecer tudo o que acontece no setor”, disse.