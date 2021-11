VÍDEO: casal foi flagrado fazendo sexo durante show de Gusttavo Lima

Gusttavo Lima é um dos maiores cantores do Brasil e arrasta multidões por onde passa. Em 2019, o show do Embaixador na cidade de Feira de Santana, na Bahia, não foi diferente: atraiu milhares de pessoas para o estádio Jóia da Princesa. No entanto, um casal acabou roubando a atenção da equipe do evento. Como lembra o portal Tecno Notícias, a organização da festa ‘Embaixador In Feira’ flagrou um casal fazendo sexo em um espaço do estádio.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver a prática sexual atrás de banheiros químicos. Logo depois, a equipe da organização e alguns seguranças chegam ao local e interrompem o ato.