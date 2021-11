“Vou comer urubu”, disse adolescente a flamenguista antes de ser morto

A discussão que acabou em morte na noite desse domingo (28/11), no Distrito Federal, foi motivada por time de futebol. A coluna apurou que um grupo de pessoas estava bebendo ao lado do “Bar da Zefinha”, quando um menor, de 17 anos, identificado como Edinaldo Junio Moreira Ferreira de Jesus, falou : “Eu vou comer c* de flamenguista”. Ele disse a frase para um jovem chamado Felipe, que torce para o time carioca. O adolescente morreu no local e outras cinco pessoas ficaram feridas.

Segundo testemunhas, ao ouvir a provocação, Felipe jogou uma latinha na cara do adolescente, que foi partiu para cima do flamenguista. A irmã de Edinaldo tentou apartar a briga e acabou levando um tapa no rosto. Ainda de acordo com as pessoas que estavam no estabelecimento, o menor falou para Felipe que ele iria morrer. O adolescente deixou o local e foi em casa, onde pegou uma faca. Ele voltou para o bar e apunhalou o rival duas vezes, no peito.

