23 anos, professor e já pisou em passarelas de SP: conheça Thiago Barros, o novo Mister Acre Universo 2022

Chegou a hora: o Acre acaba de conhecer, na tarde desta terça-feira (21) o novo Mister Universo Acre. Uma festa para membros da imprensa e convidados especiais foi dada pela promoter Meyre Manaus na Íris Tavares para anunciar o representante acreano na edição Brasil.

Entrevista com Thiago Barros:

Com 23 anos de idade, Thiago é o novo Mister Acre. Professor de inglês, Thiago já participou do concurso em 2018 e ficou em terceiro lugar. Mas engana-se quem pensa que essa será a primeira experiência em concursos nacionais: o bonitão representou o Acre no Mister Model Brasil e ficou em terceiro lugar.

