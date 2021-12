A Polícia Militar, por meio do 8° BPM, realizou ontem (16) operação rural, ao longo da BR- 364, bem como, no decorrer do ramais do 38, Joaquim de Matos, Terçados e Toco preto.

O objetivo da operação é a prevenção à criminalidade, bem como, repressão as condutas criminosas.

No decorrer da missão foram abordados diversos veículos, pessoas e realizado patrulhamento.

Fotos: Assessoria