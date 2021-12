A Fazenda 13: Sthe abre o jogo sobre relação com Dynho e escancara: “Dei uma apertadinha”

“O que não ficou claro é: ‘o que é ovelha?’”, questionou Lidi Lisboa mais uma vez. “A bunda”, rebateu Sthe Matos. Além disso, a blogueira afirmou que ficou com medo da reação do público.

“Foi isso que eu fiquei preocupada. Foi uma brincadeira, de passar por baixo da perna. Aí eu fiquei preocupada. Será que passou isso? A partir daí eu comecei a ficar noiada com isso. Vou continuar mantendo o que eu falei: ‘Todo momento com o Dynho foi de pura amizade e puro carinho’. Esse momento que eu compartilhei com a Aline foi um erro, eu assumo”, revelou Sthe.

Sthe se sentiu nervosa com discurso de Galisteu

Sendo assim, Sthe também revelou como se sentiu com o discurso de Adriane Galisteu, principalmente por não ter tido nenhum preparo psicológico.

“Quando a gente foi eliminado, ela falou: ”segura essa onda, esse B.O.” Eu fiquei bolada: será que a gente fez alguma coisa? Caramba, o que será que deve ter acontecido. No camarim eu fiquei com isso na cabeça. Fiquei com isso no coração”, afirmou ela. Além disso, vale ressaltar que Victor, ex-noivo, conversará com a participante.