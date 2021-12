Acre volta a registrar aumento em números de casos de contaminação pelo vírus HIV

Na data em que é celebrada o Dia Mundial de Combate à Aids, nesta quarta-feira (1 de dezembro), o Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) do setor de Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST), órgão da Secretaria de de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), revelou aumento nos casos de pessoas infectadas com o vírus do HIV no período de 2020 e 2021. Foram 188 novos casos notificados no ano passado e, em 2021, o número já subiu para 284, um aumento de 51%.

Rio Branco, a Capital do Estado, foi a cidade acreana com o maior número de casos registrados esse ano é Rio Branco, com 236 infecções. Os números atuais, no entanto, ainda são menores que os registrados em 2018, quando foram notificadas 293 novas infecções. Em 2019, o número foi 249 novos casos e, em 2020 começou a tendência de alta com 188 casos. Ao todo, entre 2015 e este ano a saúde atestou 1.633 pessoas com o vírus da Aids.

Desse total, a maioria das pessoas infectadas são de idades entre 20 e 34 anos, com 886 casos. A segunda faixa etária que aparece na lista é de 35 a 49 anos (467) e logo depois 50 a 64 anos (155).

A coordenadora técnica de Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) da Sesacre, Suilany Souza, afirmou que o aumento de novos casos está ligado à volta de testagem nas unidades de saúde dos municípios. As unidades voltaram a fazer testagem, começaram a realizar também ações de rua, como a Campanha de Julho Amarelo, de combate à hepatite, e a da sífilis, que foi em outubro.