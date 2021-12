Acreano pede votos para avançar em reta final do The Voice nesta quinta; saiba como participar

O acreano Gustavo Matias faz sua 4ª apresentação no The Voice Brasil, na noite desta quinta-feira (16), e precisa da votação expressiva dos conterrâneos para avançar para a próxima fase do programa que está em sua reta final.

Matias, que é natural de Cruzeiro do Sul, fará a disputa ao vivo com outro integrante do Time Carlinhos Brown. Antes mesmo de subir ao palco, a votação será aberta ao público por meio do Gshow.

“Peço que me ajudem nesse momento. Darei o meu melhor naquele palco. A votação dos acreanos será muito importante para que eu passe para a próxima fase”, disse o acreano.

No último dia 8 de dezembro, Gustavo emocionou o público ao cantar o sucesso “Bohemian Rhapsody” – hit aclamado e atemporal da banda Queen – e se classificar para a etapa seguinte, depois de ser escolhido por Brown.

“Eu estou muito honrado e o Brasil está honrado com a originalidade do seu canto! Você não trouxe nada do Queen. Você cantou, e cantou muito!”, comentou o técnico, orgulhoso.

O programa desta quinta-feira (16) vai ao ar por volta das 20h30 no horário local. Os interessados em apoiar o cantor acreano devem ficar atentos ao comunicado do apresentador André Marques sobre o início da votação.

Gustavo recebeu o apoio de inúmeras figuras do Estado, inclusive do governador Gladson Cameli.

Como votar?

Para participar, é preciso acessar o link da Globo, ter uma conta no site ou entrar pelo usuário do Facebook ou do Google.

Caso tenha dúvidas, veja as dicas abaixo para se cadastrar:

1 – Usar o seu login do Facebook. Para isso, basta clicar no ícone dessa rede social.

2 – Aproveitar a sua conta do Google. Nesse caso, você também só precisa clicar no símbolo.

3 – Se você não tiver conta nessas redes, é só preencher o formulário com seus dados (nome, e-mail e cidade).

Em todas essas opções, você precisará clicar no campo “Não sou um robô” e aceitar os termos de uso e política de privacidade. Se você já tiver cadastro, precisará apenas fazer essa última etapa. Não esqueça que você precisará confirmar o e-mail de cadastro enviado para a sua caixa de entrada.