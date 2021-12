Alexandre Pato, após provocar ira de Silvio Santos, fracassa nos EUA e Rebeca Abravanel se prejudica

A filha de Silvio Santos, Rebeca Abravanel decidiu se mudar para morar com o marido, Alexandre Pato, nos Estados Unidos. Sendo assim, quem não gostou disso foi o dono do Baú, que tinha a herdeira quase como seu braço direito.

Entretanto, parece que existe uma pequena possibilidade da morena voltar ao brasil. O motivo? Bom, Alexandre Pato não teria entregado um bom desempenho no time Orlando City. O atleta investiu pesado para sua carreira fora do país.

Desse modo, por meio das redes sociais, Alexandre informou que está de volta ao Brasil. Ele inclusive publicou uma foto, onde aparece na academia da mansão onde morava com Rebeca Abravanel.

Alexandre Pato, repetiu seus passos do São Paulo, no Orlando City, tendo uma passagem extremamente desastrada. Em suma, ele não conseguiu fazer gol em nenhum dos jogos que participou. Além disso, ele chegou a se lesionar, complicando ainda mais seu desempenho nos campos. Desse modo, aparentemente o time não pretende renovar o contrato com o genro de Silvio Santos.

Contudo, segundo informações do Yahoo, o MLS dos Estados Unidos, e um time gaúcho e um paulista estão de olho em Alexandre Pato. Com isso, ele voltaria ao Brasil, e consequentemente, Rebeca Abravanel voltará para o país, podendo assim, se acertar de vez com seu pai, e voltar ao SBT.

Mas, ainda não é certeza. A ESPN garante que o Orlando City não tem vontade de cancelar o contrato com Alexandre Pato. O motivo é simples, o salário dele é considerado baixo, já que é cerca de 272 mil dólares, algo em torno de R$ 1,5 milhão por temporada.

Alexandre Pato fez esposa brigar com o pai?

Antes de se mudar para os Estados Unidos, acompanhando seu marido, Rebeca Abravanel era o orgulho de Silvio Santos. Em resumo, a herdeira do bilionário tinha uma das maiores audiências da casa, com o “Roda a Roda Jequiti”.

Porém, durante a pandemia, ela abandonou o trabalho ficar ao lado marido, o que acabou desagradando Silvio Santos.