Após assumir namoro recente, Luan Santana surpreende e expõe sobre gravidez da namorada

Luan Santana surpreendeu o público ao anunciar seu namoro com Izabela Cunha. Além disso, o anúncio ocorreu pouco mais de um ano do término do seu noivado com Jade Magalhães.

Com o novo namoro, os fãs ficaram curiosos para saberem detalhes do relacionamento. Sendo assim, em entrevista ao Gshow, Luan Santana comentou como está sendo a experiência. Ele ainda falou de planos para o casamento e até filhos. Veja também – Simaria, após separação, dá fora em João Gomes e surpreende ao explicar motivo: “Podia ser a mãe dele” “Quero ter meus filhos, netos. E, sim, claro que falamos sobre isto (casamento). Já sabemos até o nome dos filhos. Se for menina vai se chamar Luiza, uma mistura de Luan com Iza”, disse Luan Santana. O cantor ainda ressaltou que a namorada é maravilhosa. “Izabela é maravilhosa. Ela é contagiante, extrovertida, me põe para frente e me faz muito bem. A inteligência dela me admira. Iza sabe conversar sobre tudo. Ela não é de se deslumbrar com as coisas, assim como eu também não sou. Pelo contrário, ela ama todo esse carinho que as fãs sentem por mim e agora também por nós.”, disse Luan Santana. LUAN SANTANA TEM PLANOS PARA RETORNAR AOS PALCOS EM 2022 Além disso, assim como muitos cantores, Luan Santana está animado para retornar a ativa. “Ficamos um tempão ouvindo: ‘Fique em casa!’. Agora é como se eu falasse ao meu público: ‘Vem ver meu show, sai de casa!’. Sou eu saindo também, somos todos nós retomando a vida que tínhamos saudade, aos poucos, com moderação.”, comentou ele.