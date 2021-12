Após prisão, André Gonçalves comemora aniversário de Danielle Winits

“Isso é risoto?”, pergunta André. “É risoto. Ó, zerei a vida, ó pra quem que estou cozinhando hoje”, diz a chef de cozinha, virando a câmera e filmando Winits. “E no aniversário de quem? Sereia”, completa Helena. Winits ainda brinca sobre não saber cozinhar. “Eu que estou zerando a minha vida, né, porque sou a que não faz um arroz”, disse.

Entenda

O ator teve prisão decretada no último dia 22, em razão da dívida – estimada em mais de R$ 350 mil – referente à pensão alimentícia para a filha Valentina Benini, de 18 anos. O artista usará tornozeleira eletrônica.

O valor da pensão, estipulado em R$ 4,5 mil por mês, era pago regularmente enquanto o ator era contratado da Globo. Em 2007, porém, ele deixou de arcar com o compromisso, o que gerou uma dívida de R$ 112.044,33 – que, com juros e correção monetária, totaliza R$ 352.579,01 na cotação atual.

Sylvio Guerra, advogado do ator, disse ao jornal O Globo que André está desempregado e não pode arcar com as dívidas nesse momento.