Após receitar ivermectina sem prescrição, vereador de Sena ameaça atirar dentro da Câmara

O vereador Denis Araújo (PSDB) ameaçou usar sua arma dentro da Câmara Municipal de Sena Madureira, durante sessão desta terça-feira (15), ao manifestar sua indignação contra o presidente da Casa, Jozimar da Costa Moreira, o Jacamim.

Insatisfeito com a forma de contagem do tempo destinado aos parlamentares para discurso na tribuna, o político – que também é policial penal (por isso, tem porte de arma) – disse que Jacamim “fica o tempo todo batendo o sino” antes de o psdebista terminar sua fala. Araújo afirmou que o presidente não faz a mesma coisa com outros colegas – citando o caso do vereador Elvis Dani.

“Quando a gente está falando, mal terminam os três minutos, ele fica o tempo todo batendo o sino. Quando é um vereador como o nobre Elvis, ele pede um tempo e fica 5 minutos, 10 minutos. A gente é três minutos”, argumentou.

“Ainda bem que eu não venho com minha pistola pra cá, se não, já tinha dado um tiro nesse sino”, disparou.

Denis comentou que colocará um painel para fazer a contagem do tempo na Câmara quando for eleito presidente.

“Os outros falam, quando é do lado dele, e o sino fica aí 10 minutos, 15 minutos. Quer pregar uma igualdade, mas o que está acontecendo?”, questionou.

Araújo foi destaque na mídia em janeiro deste ano após ser investigado pelo Ministério Público do Acre (MPAC) por distribuir ivermectina para moradores da zona rural de Sena Madureira sem prescrição médica – no intuito de tratar pessoas infectadas pelo coronavírus.

Em julho de 2020, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) divulgou uma nota alertando que o fármaco antiparasitário não tem comprovação científica de eficiência contra a doença que causou uma pandemia.