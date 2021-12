Ator cai em golpe e fãs acreditam que ele tenha enviado nude a bandido

Armando Babaioff foi vítima de tentativa de fraude no WhatsApp e a resposta do ator ao criminoso deixou seguidores em polvorosa

O ator Armando Babaioff compartilhou com os seguidores uma situação inusitada nesta quarta-feira (08/12) . No Twitter, ele publicou uma série de prints de mensagens recebidas pelo WhatsApp, nas quais um criminoso tentava se passar por filho do artista para receber uma transferência bancária. Babaioff, que não tem filhos, fez o golpista acreditar que tinha atendido ao pedido e compartilhou prints em que registrava a conversa. Nas imagens, o bandido pedia o comprovante do depósito. Depois de fazê-lo esperar, o ator postou outra captura de tela do celular , na qual era possível ver que ele enviou uma foto censurada para o “espertinho”. Foi o suficiente para que fãs imaginassem que Armando tinha enviado um nude ao criminoso.

