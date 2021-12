Auxiliar de Jorge Jesus nega retorno do treinador ao Flamengo

A declaração veio horas após a informação de que Jesus teria dito sim aos dirigentes do Flamengo, Bruno Spindel e Marcos Braz, durante um encontro na noite dessa última terça-feira (21/12). Segundo o auxiliar, que concedeu entrevista coletiva no lugar de Jesus por conta de uma suspensão dada ao técnico, o Mister não voltará para o Mengão.

“Estou aqui hoje porque o nosso treinador foi punido, senão teria todo o gosto em responder. Em relação às notícias que têm vindo a público, tenho falado muito com o Mister e especificamente hoje mais ainda. Ontem houve um encontro do com os amigos do Flamengo e devidamente autorizado pelo Benfica e com o conhecimento de Rui Costa. O mister disse que não pode e nem quer neste momento abandonar o Benfica. Há um contrato para cumprir, quer cumprir e quer ganhar títulos no Benfica. Foi isso que nos fez vir para a Portugal novamente”, contou o auxiliar.

Ele foi enfático em afirmar que o treinador seguirá no comando da equipe de Lisboa.

“De uma vez por todas, queremos acabar com as dúvidas. Podem falar que é o João de Deus que está falando e não o Mister. Mas essa mensagem me foi passada por Jesus na presença do diretor-geral Rui Pedro Braz e do presidente Rui Costa. É uma mensagem fidedigna. Acabaram as dúvidas em relação a este tema. Tudo o que se tem falado não se desvia em absoluto daquilo que queremos: títulos no Benfica”, completou

Os dirigentes no Flamengo dizem ter ao menos outros quatro nomes, todos portugueses, na lista de possíveis técnicos para a equipe, são eles: Carlos Carvalhal, Rui Vitória, Paulo Souza e Paulo Fonseca.

A entrevista de João de Deus foi dada antes da clássico que o Benfica fará pela Taça de Portugal contra o Porto, pelas oitavas de final da competição. O jogo será nesta quinta (23/12), no Estádio do Dragão.