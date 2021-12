Bocalom oficializa situação de emergência no transporte público da Capital

Segundo a publicação, o objetivo do decreto é regularizar o serviço público e garantir a segurança da sociedade e a ordem pública municipal, autorizando a Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito de Rio Branco – RBTrans, a proceder à imediata prestação do serviço de transporte público coletivo de forma direta ou, em caráter emergencial, indireta, da empresa Auto Aviação Floresta, pelo prazo de 120 dias.

O prefeito Tião Bocalom (PP) oficializou o decreto de situação de emergência no serviço de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros do Município de Rio Branco no Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira (21).

