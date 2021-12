Boninho quebra protocolo, expõe novidade do BBB22 e mostra novo quarto secreto; confira

O “BBB22” estreia dia 17 de janeiro e o diretor do reality, Boninho deu mais um spoiler do confinamento. O global mostrou que estava em um quarto totalmente preto, algo exclusivo no programa até hoje, que já teve, no entanto, alguns “quartos brancos”.

Dessa forma, disse ele através de um vídeo compartilhado nas redes sociais: “Gente, andando por aqui. Quarto preto. Será? Caramba. Que será isso? Vamos descobrir agora”. Além disso, com a estreia quase chegando parece que Boninho está passando por um grande sufoco para conseguir um elenco de primeira. Em resumo, desde que iniciou a mistura de Camarote com Pipoca, onde artistas e anônimos participam, os famosos querem uma chance. No entanto, depois do cancelamento pesado de Karol Conká, tudo indica que alguns famosos estão fugindo do confinamento. Dessa forma, o diretor está precisando se virar para conseguir um time de primeira. Segundo Fábia Oliveira, Boninho só tem apenas mais cinco dias. Em suma, famoso teria marcado no calendário que o dia 20, próxima segunda, já terá a reunião com o elenco para a nova temporada do BBB. Além disso, a colunista garantiu que o grupo “Camarote” já está praticamente escolhido. No entanto, ainda precisam de algumas mudanças. Porém, em sua grande maioria, os artistas que participarão já estão até com contrato assinado. Estamos prontos… @bbb 22 esquentando as turbinas. Que quarto é esse????? #bbb22 pic.twitter.com/qGSOQep7CA — J.B. Oliveira (@boninho) December 13, 2021 BONINHO VISITA À CASA MAIS VIGIADA DO BRASIL COM TADEU SCHMIDT Todavia, quando o assunto é “Pipoca”, composto por anônimos, Boninho acabou tendo mais dificuldade do que imaginava. Alguns candidatos, que em resumo não teriam oportunidade alguma, acabaram deixando os produtores da Globo animados, durante a “Cadeira Elétrica”. Boninho, após a saída inesperada de Tiago Leifert, colocou Tadeu Schmidt como substituto. Além disso, há poucos dias, Boninho deixou o público dar uma “espiadinha” no BBB, antes da estreia. Mas, ele não foi sozinho, Tadeu Schmidt, foi junto.