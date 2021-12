Carla Perez revela fim do casamento com Xandy e cantor fala abertamente sobre boatos de ser gay

Além disso, recentemente Carla e Xanddy concederam uma entrevista ao programa de Pedro Bial e os dois decidiram falar sobre as polêmicas. Devido ha alguns boatos sobre a sexualidade do cantor, eles até chegaram a se deixar por um tempo.

“Naquela época, onde a internet e os smartphones não eram fortes, foi muito difícil para mim”, disse ela.

“Como mãe de duas crianças, simplesmente ver que eu estava sozinha praticamente, sem meu marido, distante de mim. Ficamos uma semana [separados] que parecia uma eternidade”, continuou Carla Perez.

Xanddy também aproveitou o momento e comentou abertamente sobre os rumores de que ele seria homossexual. Ele acha que só porque dança e rebola em seus shows, desde 2000, acabou sendo alvo de ataques na web.

“Nos três primeiros anos quando nós surgimos, os homens não gostavam muito disso não. Eles achavam que eu era gay e partiam para cima”, recordou ele.

Vale lembrar, que há alguns anos, Carla Perez e Xanddy deixaram o Brasil para morar no Estados Unidos. Eles vivem com os dois filhos, Victor Alexandre e Camilly Victória, que também vem seguindo os passos dos pais na carreira artística com uma produtora norte-americana.

XANDDY FICA REVOLTADO AO VER CARLA PEREZ COMPRANDO VÁRIOS PRESENTES CAROS

Além disso, recentemente, o cantor ficou chocado com os presentes caríssimos que Carla Perez comprou.

E ao ver que a esposa saiu de uma loja no shopping com uma compra, no corredor do lugar, gravou alguns stories falando sobre a compra grifada da beldade. “Presente do ano inteiro”, disparou Xanddy, mostrando o pacote de uma famosa marca.