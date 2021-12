Casa de três andares desaba e morador escapa, alertado por ‘vozes do além’

Depois de isolar o local do desabamento, os militares do Corpo de Bombeiros percorreram as casas ao lado para ver se havia algum dano. Uma avaliação minuciosa será feita pela Defesa Civil municipal nos próximos dias.

Em um vídeo divulgado nas redes sociais, o proprietário do imóvel, identificado apenas como Vilmar, explicou que as vozes que pediram pra ele sair da casa, eram vozes do além, e que havia recebido um livramento dos céus.

Único ocupante do imóvel disse que ouviu vozes do pedindo para ele deixar imediatamente o prédio que iria desabar a qualquer momento https://t.co/Qthzdpn9Kl pic.twitter.com/MtBRGQOQY8

A casa já estava condenada e com grandes rachaduras. Dias atrás, os vizinhos se mostraram preocupados com os sinais que indicavam o risco de desabamento.

Uma casa de três pavimentos desabou na noite de sexta-feira (10/12), no Bairro Jardim São Paulo, em Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri. Não houve vítimas, e o dono do imóvel, única pessoa que estava na casa no momento em que tudo começou a cair, conseguiu escapar ileso.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!