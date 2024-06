Humaitá-AC busca primeira vitória contra líder Manauara na Série D neste domingo no Florestão

O Humaitá-AC se prepara para um confronto decisivo contra o Manauara neste domingo (16), às 18h (horário local), no Estádio Florestão, em Rio Branco (AC). Em partida válida pela 9ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro 2024, o lanterna do grupo A1 busca sua primeira vitória na competição, enfrentando o líder invicto da chave.

O Tourão de Porto Acre enfrenta uma temporada desafiadora, tendo acumulado oito derrotas consecutivas até o momento. Apesar da troca de técnico recente, com Elison da Silva assumindo interinamente, o time ainda não conseguiu pontuar na competição e busca sair da última posição do grupo.

Para o confronto contra o Manauara, a equipe do Humaitá poderá contar com jogadores como Xandão no gol, Yarles, Adalto, Gabriel Lima e Jeferson Carioca na defesa, Cleidson Pink, Lúcio Flávio e Pisika no meio-campo, e Igor Dias, Gabriel Paulista e Dilan Ortiz no ataque. O objetivo é buscar um resultado positivo para reverter a situação na tabela e buscar a classificação para a próxima fase da Série D.

Enquanto isso, o Manauara chega embalado por uma goleada sobre o Trem-AP na rodada anterior e está focado em manter sua liderança no grupo A1, mesmo com desfalques importantes como Mateus Norton e Vitinho. O técnico Marcelo Vilar retorna ao comando da equipe, que visa garantir sua vaga antecipada no mata-mata da competição nacional.

A partida entre Humaitá-AC e Manauara será um teste de superação para o Tourão, que enfrenta o desafio de enfrentar o líder da chave em busca de sua primeira vitória na Série D.

Com informações do Esporte Manaus.