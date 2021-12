Casamento às Cegas Brasil: participante de reality da Netflix é pego transando em boate

A coluna LeoDias teve acesso a um vídeo em que o catarinense Thiago Rocha, que participou do programa Casamento às Cegas, da Netflix, aparece discutindo com seguranças de uma boate em Florianópolis. As imagens foram gravadas na noite de domingo (26/12). O motivo da briga, no entanto, é o que chama atenção: o rapaz, que causou polêmica no reality, foi flagrado transando no banheiro do estabelecimento.

Procurado pela nossa reportagem, Thiago confirmou o “incidente”. De acordo com o relato do paraquedista, ele e a moça começaram a ficar e combinaram de saciar o desejo no banheiro masculino da boate. “Ela foi primeiro, depois fui eu, como combinado”, lembra o catarinense.