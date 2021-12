CBF divulga Seleção do Brasileirão; Weverton abre a lista de eleitos

Com cinco jogadores mais o técnico Cuca, o campeão Atlético-MG dominou a seleção dos melhores do Campeonato Brasileiro. A lista foi anunciada na noite desta sexta-feira durante o esvaziado Prêmio Brasileirão – apenas metade dos 12 escolhidos foi à sede da CBF receber a honraria.

A seleção dos melhores do campeonato tem Weverton (Palmeiras); Yago Pikachu (Fortaleza), Gustavo Gómez (Palmeiras), Junior Alonso (Atlético) e Guilherme Arana (Atlético); Edenilson (Internacional), Jair (Atlético), Raphael Veiga (Palmeiras) e Nacho Fernandez (Atlético); Hulk (Atlético) e Michael (Flamengo), além do técnico Cuca (Atlético). O artilheiro Hulk foi escolhido o craque do campeonato. O meia André, do Fluminense, foi escolhido o jogador revelação.

A cerimônia realizada na Barra da Tijuca foi marcada pela baixa presença de atletas, algo bem diferente do que foi visto em outros anos. Apesar de dominar a seleção do campeonato, nenhum jogador do Atlético apareceu para receber a premiação. Isso porque o time ficou concentrado em Belo Horizonte para a primeira partida das finais da Copa do Brasil, que acontece no domingo, diante do Athletico.

Assim, quem mais marcou presença foram os jogadores do Palmeiras – Weverton, Gustavo Gómez e Raphael Veiga foram receber o prêmio. Yago Pikachu, Edenilson e Michael foram os outros que apareceram.