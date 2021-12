‘Chaves’: Professor Girafales vivia caso extraconjugal com Dona Florinda

Quem nunca quis saber qual o desfecho do romance do Professor Girafales com a Dona Florinda no seriado “Chaves”? Pois bem, o que se sabe agora é que a história não ganhou novos rumos pelo fato do personagem de Ruben Aguirre ser casado na trama e ter um relacionamento extraconjugal com a mãe de Quico (Carlos Villagrán).

Em entrevista ao canal “Javier Alarcón”, no Youtube, Roberto Gómez Fernández, o filho de Roberto Bolaños, revelou que o professor não era um homem solteiro que trocava flertes com a personagem vivida por Florinda Meza.

Veja mais em UOL.