Com salários de até R$ 6,8 mil, 65 aprovados no cadastro de reserva do Idaf serão empossados nesta quinta

Os 65 aprovados no cadastro de reserva do concurso do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (Idaf), convocados pelo Governo no dia 10 de novembro de 2021, tomarão posse em cerimônia nesta quinta-feira (9), em solenidade marcada para as 16h, no auditório da Secretaria de Estado de Educação, em Rio Branco.

Os convocados ocuparão os cargos de técnico em Defesa Agropecuária e Florestal, engenheiro agrônomo e médico veterinário nos municípios de Acrelândia, Assis Brasil, Brasileia, Bujari, Capixaba, Cruzeiro do Sul, Epitaciolândia, Feijó, Jordão, Mâncio Lima, Manoel Urbano, Marechal Thaumaturgo, Plácido de Castro, Porto Acre, Porto Walter, Rio Branco, Rodrigues Alves, Santa Rosa do Purus, Sena Madureira, Senador Guiomard, Tarauacá e Xapuri.

O salário dos técnico em Defesa é de R$ 4.411,56, médico veterinário R$ 6.824,40 e o de engenheiro agrônomo, R$ 6.824,40.