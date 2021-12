Concurso IBGE 2022 terá três bancas organizadoras. Entenda!

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística confirmou as bancas organizadoras e os cargos e vagas que serão oferecidos por cada uma delas. As informações foram passadas à Folha Dirigida nesta sexta-feira, 3.

Ao todo, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística pode preencher até 209.024 vagas temporárias, mas a oferta será menor nesse primeiro momento. Confira a distribução dos cargos entre as bancas:

Fundação Getulio Vargas (FGV)

Agente Censitário Municipal (ACM) – 5.500 vagas temporárias;

Agente Censitário Supervisor (ACS) – 18.420; e

recenseador – 183.100.

IBFC

Coordenador Censitário de Área (CCA) – 31; e

Agente Censitário de Administração e Informática (ACAI) – 1.781.

Idecan

Agente Censitário de Pesquisa por Telefone (ACT) – 180;

Supervisor censitário de pesquisas e codificação – 12.

O cargo de codificador, antes previsto no processo do Idecan, não foi confirmado e não deve ser oferecido nesse primeiro momento. Ainda segundo o IBGE, os editais não serão divulgados pelas bancas juntos.

O primeiro deles, no entanto, é o que visa ao preenchimento de 206.891 servidores temporários, sendo elas nas seguintes escolaridades:

nível fundamental : recenseador (183.021 vagas);

: recenseador (183.021 vagas); nível médio: agente censitário supervisor (18.420 vagas) e agente censitário municipal (5.450 vagas).

Assim como o processo aberto e cancelado este ano, o próximo contará com vagas em todos os municípios do país.

O orçamento para a seleção e o Censo Demográfico 2022 serão garantidos, segundo o Governo Federal, por meio de um pedido de ampliação, no Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2022, no valor de R$292.907.087.

Veja detalhes do concurso IBGE cancelado

Apesar de cancelado, o concurso IBGE aberto no início deste ano pode ser usado como base, nos estudos, para os próximos editais.

Publicados no dia 18 de fevereiro, por meio do Cebraspe, os editais ofereceram mais de 204 mil vagas temporárias, nos cargos de:

agente censitário municipal (ACM) – 5.450 vagas;

agente censitário supervisor (ACS) – 16.959 vagas; e

recenseador – 181.898 vagas.

Os aprovados, nos cargos de agente, teriam ganhos de R$2.100 (municipal) e de R$1.700 (supervisor). Os valores ainda poderiam chegar a R$2.558 e R$2.158, respectivamente, com o auxílio-alimentação de R$458.

No caso do recenseador, os ganhos seriam por produção. No site do IBGE , era possível simular a remuneração.

As provas seriam realizadas nos 26 estados, além do Distrito Federal, com a seguinte distribuição entre os cargos:

Agentes – 60 questões

Língua Portuguesa (dez);

Raciocínio Lógico Quantitativo (dez);

Ética no Serviço Público (cinco);

Noções de Administração/Situações Gerenciais (15); e

Conhecimentos técnicos (20).

Recenseador – 50 questões