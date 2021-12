Concurso PF agente: resultado provisório da avaliação psicológica

A Polícia Federal divulgou o resultado provisório da avaliação psicológica dos candidatos ao cargo de agente de polícia, matriculados na primeira turma do Curso de Formação Profissional, referente ao concurso PF 2021.



A relação dos candidatos foi divulgada no Diário Oficial da União desta terça-feira, 8, e também já está disponível no site do Cebraspe , organizador.

Conforme a publicação, o candidato considerado inapto poderá conhecer as razões da sua inaptidão no dia 12 de dezembro, em local e horário a serem informados por meio de notificação pessoal e por e-mail.

Quem não concordar com o resultado poderá interpor recurso das 10h do dia 13 de dezembro até as 18h do dia 14 de dezembro.

O edital de resultado final da avaliação psicológica para o cargo de agente está previsto para ser publicado no Diário Oficial da União e na site do Cebraspe no dia 21 de dezembro.

Concurso da PF tem 1.500 vagas de nível superior

O edital de abertura do concurso da Polícia Federal contou com 1.500 vagas. Todas as chances foram para cargos de nível superior. O regime de contratação é o estatutário, que garante a estabilidade.

Os profissionais terão uma jornada de trabalho de 40 horas semanais e contam com a seguinte distribuição de vagas por cargo:

Agente de polícia – 893 vagas

– 893 vagas Escrivão de polícia – 400 vagas;

– 400 vagas; Papiloscopista policial federal – 84 vagas;

– 84 vagas; Delegado de polícia – 123 vagas.

As vagas oferecidas são em formato nacional, ou seja, sem distribuição por regiões. A Polícia Federal convocará de acordo com suas necessidades. A Região Norte e as faixas de fronteira são os locais com mais vagas disponíveis.

Quais os requisitos e cargos do concurso PF?