Concurso PF e PRF: governo libera crédito suplementar para o CFP

O Congresso Nacional aprovou proposta do Poder Executivo que abre crédito suplementar de R$ 3 bilhões para três ministérios. Uma das iniciativas beneficiadas são os Cursos de Formação dos recentes concurso PF e concurso PRF.

Dos recursos, R$ 1 bilhão é destinado para obras de infraestrutura hídrica e desenvolvimento urbano no Ministério do Desenvolvimento Regional.

A matéria foi aprovada na Comissão Mista de Orçamento (CMO) com o relatório do senador Weverton (PDT-MA), que acolheu emenda do senador Marcelo Castro (MDB-PI).

Já para área de Segurança Pública, que afeta diretamente os concurso PF e PRF, a emenda instituiu o crédito:

R$ 71,9 milhões para Justiça e Segurança Pública, com a realização do Curso de Formação Profissional para provimento de 1.500 vagas de policial rodoviário federal; suporte ao policiamento e à inteligência policial; o custeio de atividades essenciais às 11 Frentes de Proteção Etnoambiental que visam à continuidade da operacionalização de ações de proteção a índios isolados e de recente contato, além da continuidade da instalação e manutenção das barreiras sanitárias e de postos de controle de acesso a reservas indígenas

No dia 26 de novembro, os resultados das provas oral e da prova de digitação dos cargo de Delegado e Escrivão do concurso público da Polícia Federal (concurso PF), junto com o cronograma das próximas atividades.

Muitos candidatos questionavam o fato de a seleção estar paralisada por um tempo. A preocupação vinha, especialmente, dos candidatos ao cargo de Escrivão e Delegado, que aguardavam os resultados das provas oral e da digitação.

Enquanto isso, após a liminar de suspensão do concurso PRF ter sido derrubada, foi publicada a lista de convocação para o Curso de Formação Profissional, última etapa do certame.

Candidatos aprovados e convocados para o CFP realizaram a inscrição exclusivamente pela internet a partir das 12h do dia 21 de setembro até às 18h de 22 de setembro de 2021.

Resumo concurso PF e PRF

CONCURSO PRF

Banca do concurso PRF : Cebraspe

: Vagas : 1.500 (+ 500 excedentes em 2022)

: 1.500 (+ 500 excedentes em 2022) Cargos : Policial Rodoviário Federal

: Policial Rodoviário Federal Escolaridade : nível superior

: nível superior Salários : iniciais de R$ 9.899,88

: iniciais de Link do edital

CONCURSO PF