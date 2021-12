Concurso PRF: resultado final é publicado e CFP finalizado

Chegou ao fim mais um concurso PRF! A Polícia Rodoviária Federal e o Cebraspe divulgaram nesta terça-feira, 21, o resultado final da seleção e, também, o do Curso de Formação Profissional (CFP).

Além disso, ambos os resultados já foram homologados pelo diretor-geral da corporação, Silvinei Vasques.

O documento foi publicado no Diário Oficial da União, mas já consta no site da banca, em sua íntegra.

O Cebraspe, o organizador da seleção , também divulgou para os candidatos:

Resultado final nos testes de aptidão física complementares aplicados no Curso de Formação Profissional (CFP);

Notas finais nas avaliações do CFP;

Resultado final na segunda avaliação psicológica continuada e(ou) emergencial

Resultado final do concurso e do CFP:

O próximo passo, a partir de agora, será dar início à convocação dos candidatos para posse no referido cargo. Quem não obteve aprovação no CFP está automaticamente eliminado, assim como quem não se manteve na lista de convocação para o curso ou dentro da lista de aprovados.

Concurso PRF tem oferta de 1.500 vagas

Publicado em janeiro deste ano, o edital do concurso PRF trouxe oferta de 1.500 vagas para provimento efetivo e imediato. Todas as oportunidades são para o cargo de policial rodoviário federal, de nível superior.

O concurso de 2021 foi feito de forma nacional com oportunidades em todo o Brasil. A carreira da PRF proporciona remuneração de R$10.357,88, já somada com o auxílio-alimentação de R$458. A carga de trabalho é de 40 horas semanais.

Além das 1.500 vagas, o governo federal prometeu chamar mais 500 aprovados, totalizando 2 mil vagas.

A Polícia Rodoviária Federal contrata pelo regime estatutário, que garante a estabilidade empregatícia. De acordo com o edital de abertura, as 1.500 vagas estão distribuídas em:

1.175 para ampla concorrência;

300 para negros; e

75 para pessoas com deficiência (PcD).

Diretor-geral se reúne com comissão de aprovados

Em outubro, o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal esteve com a comissão de aprovados do concurso PRF. O grupo luta para que todos os canadidatos possam ser convocados, principalmente aqueles que ainda não fizeram o CFP.

O registro do encontro foi feito pela própria Polícia Rodoviária Federal e publicado oficialmente pelas redes sociais .

A corporação informou que, dos assuntos discutidos, o principal foi a possibilidade da chamada de mais aprovados. Caso se concretize, isso deve acontecer em momento oportuno e não impacta este primeiro resultado divulgado.

Também foi discutido o a não aplicação do anexo 2 do decreto 9.739/19, para que essas convocações possam ser feitas. Dessa forma, permitiria chamar aqueles aprovados que não estão dentro do dobro do número de vagas.

Caso este decreto seja aplicado, a PRF somente pode chamar até 3 mil candidatos, ou seja, o dobro das vagas iniciais do edital, que são 1.500 inicialmente. E certamente o concurso conta com mais aprovados do que este quantitativo. Portanto, derrubar o item é o ideal.