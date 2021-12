ContilNet localiza netas de donos das terras do Segundo Distrito de Sena: “Nasci e me criei aqui”

Formado originalmente pelos bairros Niterói e São Francisco, o Segundo Distrito de Sena Madureira é um dos locais mais antigos do município, segundo relatos da história. As terras faziam parte do Seringal Santa Fé.

Nesta semana, a reportagem do ContilNet conseguiu localizar duas moradoras que nasceram e vivem até hoje no Segundo Distrito de Sena. Aliás, elas são netas dos donos das terras do referido bairro que, evidentemente, já faleceram. Trata-se de Alice Soares do Nascimento, 80 anos de idade, e Maria de Lurdes, 66 anos.

Alice Soares, a mais idosa, disse lembrar um pouco sobre a formação do bairro. “Nasci e me criei aqui. A lembrança que tenho é que, no começo, só tinha a casa da minha avó e da minha tia. Com o passar dos anos é que mais famílias chegaram. Não tinha rua. Era tudo na lama, praticamente só o caminho”, frisou.

Ela acrescentou que teve que enfrentar muitas dificuldades juntamente com sua família. Além da questão do acesso, faltava também energia elétrica. “Não tinha energia elétrica. A gente usava lamparina. Quando a energia foi implantada em nosso bairro, os postes eram de bacabeira, da beira do Rio Iaco pra cá. Hoje, apesar de tudo, as coisas melhoraram. Tenho 80 anos de idade, nasci e me criei aqui e pretendo ficar até quando Deus quiser”, completou.

Maria de Lurdes, 66 anos, conhecida como Mariquinha, é irmã de dona Alice e também nutre um amor pelo seu bairro de origem, tanto é que permanece nele até os dias atuais. Ela relembrou um pouco sobre a Estrada Mário Lobão que dá acesso ao Segundo Distrito. “Essa estrada era só o varadouro. O primeiro maquinário que entrou aqui foi no governo de Jorge Kalume. Enfrentamos muitas dificuldades por conta da lama, mas conseguimos vencer. Criei meus filhos aqui e ainda estamos dando sequência a história dos nossos avós que eram os donos dessas terras”, comentou.

Atualmente a Estrada Mário Lobão é asfaltada e, recentemente, foi revitalizada pelo Governo do Estado, por meio do Deracre, garantindo o acesso devido aos moradores de inverno a verão.

Agora o que os moradores aguardam com ansiedade é a tão sonhada ponte sobre o Rio Iaco que será algo inédito na história do Segundo Distrito.

Neste ano, o governador Gladson Cameli esteve no referido bairro, precisamente na Escola Estadual Raimundo Magalhães e ratificou seu compromisso em construir essa ponte. A obra está orçada em 37 milhões de reais.