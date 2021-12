Covid-19: “Não vamos ouvir esses malucos que dizem que não vão se vacinar”, comenta Gehlen Diniz

O deputado estadual Gehlen Diniz (PP), utilizou suas redes sociais na tarde desta quarta-feira (29), para mais uma vez defender a vacinação contra a Covid-19, doença responsável por mais de 600 mil mortes no Brasil.

Demonstrando preocupação com as variantes Ômicron e Delta, o parlamentar menciona que as unidades de saúde estão cheias de vacinas. Ele falou enfaticamente.

“Não vamos ouvir esses malucos que dizem que não vão se vacinar. Para se proteger dessa nova variante é necessário tomar a 3ª dose. Vacine-se, leve seu pai, sua mãe, seus filhos. Os postos estão cheios de vacinas. Não deixem para amanhã, vão agora mesmo”, postou.

O internauta Silva Toledo comentou a postagem: “Eu tomei, vou já tomar a 3ª dose e apoio a vacinação em massa”.

Em Sena Madureira, todas as unidades de saúde disponibilizam doses da vacina contra a Covid-19.