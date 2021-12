Crime passional: Após sair da casa da namorada, jovem é atacado a tiros pelo ex-marido dela

Depois de sair da residência da namorada, o jovem Júnior Silva Sobrinho, 24, foi atacado a tiros nesta terça-feira (30) no bairro Palheiral, no município de Candeias do Jamari, em Rondônia.

O rapaz foi baleado na cabeça e virilha e ainda consciente conseguiu conduzir a motocicleta dele até o posto de saúde do município.

Júnior foi transferido ao hospital João Paulo II onde verificou-se que ele havia sido atingido por chumbos de uma arma tipo espingarda.

O jovem alegou que o crime foi motivado por ciúmes devido o acusado ser ex da atual namorada dele. A Polícia Civil seguirá no caso.