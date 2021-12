Criminosos vendem por R$ 200 dados de Bolsonaro, Doria e ministros

Criminosos estão vendendo por R$ 200 o acesso a uma base de dados que contém informações completas de milhões de brasileiros, entre eles, as do presidente Jair Bolsonaro, ministros do STF, dos presidentes da Câmara e do Senado e do governador de São Paulo, João Doria. As informações são da Folha.

Nesse banco é possível encontrar dados pessoais, a assinatura e a foto da CNH das vítimas. Essas informações foram conseguidas após funcionários públicos venderem a criminosos acessos ao banco de dados das instituições como o Senatran (Secretaria Nacional do Trânsito), Receita Federal, CadSUS (Cadastro Nacional de Usuários do SUS), INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social), da Boa Vista, e do Sinarm, da Polícia Federal.

