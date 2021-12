Datena diz que irá apoiar Doria e Rodrigo Garcia nas eleições em 2022

O apresentador José Luiz Datena disse nesta quarta-feira (1º) que irá apoiar João Doria para a presidência da República e Rodrigo Garcia, para o governo de São Paulo, ambos do PSDB. “Fui convidado e aceitei participar da chapa deles, disputando um cargo majoritário”, afirmou. Datena se filiou ao PSL em julho, mas decidiu sair do partido após quatro meses. A expectativa inicial era de que o apresentador entrasse para o PSD. No entanto, as especulações de uma possível aliança entre a sigla e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fizeram com que ele adiasse a filiação. A informação foi divulgada pela Folha de S. Paulo.

Agora, ao lado dos tucanos, Datena não descarta a possibilidade de ser vice de um deles. “Estou preparado. Se eles não arrumarem ninguém melhor, por que não?”, ressaltou. Ele ainda não definiu qual será seu novo partido. “Vai depender da coligação, mas pode ser o próprio PSDB”, disse Datena. A decisão do apresentador é um efeito colateral das negociações entre Geraldo Alckmin (de saída do PSDB) e o PT. O ex-governador vem mantendo conversas com diversos partidos, como PSD, União Brasil, e PSB.

Doria já garantiu apoio a Garcia na disputa pelo Palácio dos Bandeirantes. O PSDB anunciou Garcia como o pré-candidato do partido ao governo paulista, o que barrou a pretensão de Alckmin. Entre as possibilidades, o PSD, de Gilberto Kassab, pode receber Alckmin como seu candidato ao governo de São Paulo. Já o PSB, de Márcio França, pode articular uma chapa entre Alckmin e Lula ao Planalto. “Eu acho que essa indefinição está fazendo muito mal para o Alckmin. Pesou 100% na minha decisão [de apoiar Doria e Garcia]”, disse Datena.