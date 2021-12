Déa Lúcia, mãe de Paulo Gustavo, lamenta nova morte na família

“Tia Ana, quando fez 100 anos, nós fizemos esse vídeo. Hoje partiu para a casa do pai, com 101 anos. Tia, Ana, eu te amo”, escreveu ela, na legenda da publicação.Internautas se emocionaram com o post de Déa Lúcia e desejaram forças. Famosos como Lilia Cabral, Astrid Fontenelle e Malu Valle também publicaram mensagens para a mãe do humorista, que morreu em maio deste ano vítima da Covid-19.