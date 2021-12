Dose financeira: Quebra de crenças limitantes

Filha de um microempresário e uma dona de casa, desde pequena ela gostava muito de estudar e ensinar a matéria aos seus colegas de classe. Sabe àqueles trabalhos em grupo que a professora passava? Então, ela era uma das lideranças que entregava a tarefa no prazo. Cresceu ouvindo a mãe dizer: “o seu emprego é o seu marido” na tentativa de ensiná-la a não depender financeiramente de homem. O que a fez sonhar por muitos anos em ser mãe solteira de uma menina, mesmo os seus pais morando juntos e sendo casados, ela não se via com a figura de um esposo.

Outra lembrança marcante da fala de sua mãe era a de que para ter sucesso financeiro deveria passar em um concurso público. Concursado(a) é bem de vida?! Isso soa familiar para você? Ela passou em processos seletivos e seguiu a carreira executiva. Formou-se em um curso de graduação em ciências econômicas e fez três especializações, mas nada disso a impediu de perder todas as suas economias para a realização de um sonho na época em pirâmides financeiras. Sim, você não leu errado, é no plural mesmo, ela achando que estava sendo esperta, aplicou 50% em cada uma, claro, sem saber que se tratavam de golpes e ficou sem nada.

Após o término de uma relação amorosa tóxica de cinco anos, ela passou a viver em busca de momentos, experiências novas. Em toda oportunidade, viajava para algum lugar, afinal, pensava ela: não sei se vou estar viva amanhã, e por isso mesmo não guardava muito, porque em pouco tempo usava todo o dinheiro com os passeios, que chegavam a durar 60 dias em um ano, por três anos consecutivos.

Em 2017, ao pesquisar para onde iria nas próximas férias ela encontrou um artigo na internet que mostrava os dez melhores lugares para fazer uma viagem longa e barata, e dentre eles estava a Tailândia, lugar paradisíaco, histórico, com clima de verão e onde ela poderia praticar o inglês, que ela não dominava, mas sempre curtiu desafios. Nessa viagem por outro continente, literalmente do outro lado do mundo, ela encontrou o amor. Um romance improvável de cara, que se transformou em casamento. Para quem se via como mãe solteira, juntar as escovas de dentes com um europeu era algo inimaginável.

Empregada em uma empresa de fomento ao empreendedorismo, ela tinha aversão a pensar em ter o próprio negócio, pois ouvia muitas histórias de dificuldades por parte dos clientes e não considerava o seu pai empresário, um exemplo a ser seguido. Contudo, o seu esposo era autônomo e ganhava mais dinheiro do que ela com um trabalho pela internet, muitas vezes até quando estava dormindo e sem precisar cumprir horários.

Certo dia, ao aceitar o convite para fazer uma palestra voluntária sobre Investimentos em renda fixa, ela percebeu que era aquilo o que gostava de fazer. Compartilhar! E foi assim que nasceu o Dose Financeira: educação financeira na dose certa. Uma empresa com mais de 300 alunos e com trabalhos realizados junto ao Sicoob e Santander, fundada por mim, Ruama Demir. Prazer em tê-lo(a) aqui! Ao longo dessa jornada, nós criamos um método simples, polivalente e de fácil aplicação para transformar a mentalidade das pessoas e ajudá-las a elaborar estratégias para conquistar sua própria liberdade financeira.

Percebe que ao longo do meu caminho, algumas crenças foram quebradas? Eu casei, abri o meu próprio negócio, acumulei mais de R$ 300.000 investidos e ainda assim apliquei mais de vinte e cinco mil reais na minha autocapacitação com treinamentos e mentorias pela internet.

