“Em 2023 estoura”, garante sensitiva Márcia Fernandes sobre carreira musical de Juliette Freire

Daniela Albuquerque receberá a astróloga e numeróloga Márcia Fernandes no especial de Ano Novo do ‘Sensacional’ (RedeTV!) desta quinta-feira (30/12). Conhecida por muitos como Márcia Sensitiva, a convidada fará previsões dos famosos para 2022, entre eles Juliette Freire e Tadeu Schmidt.

No bate-papo com a apresentadora, Márcia garante que a vencedora do BBB 21 colherá bons frutos na vida amorosa a partir do segundo semestre do próximo ano. “Um grande e verdadeiro amor que pode até querer morar com ele. Pela numerologia não dá nenhum famoso, dá alguém normal [anônimo]”, afirma.

No campo profissional, de acordo com a sensitiva, a paraibana de 32 anos precisará rever seu staff. “Não sei se sobra um ou dois, mas ela vai fazer uma revolução. Dá uma olhada no geral, em quem te assessora, porque aqui está aparecendo que delegou suas escolhas para as pessoas e é o momento de rever isso”, aconselha ela, que ainda prevê novos projetos para Juliette.

“Provavelmente um programa de televisão só para ela, mas não acho que em TV aberta ainda. (…) Ela vai cantar, mas não vai explodir do jeito que acha. Cantando não vejo nenhuma bomba estourando. Esse ano não, mas em 2023 estoura.”

Já para o jornalista e apresentador Tadeu Schmidt, que assume no próximo ano um novo desafio na carreira, Márcia Fernandes assegura: “Vai explodir nessa nova função! Por incrível que pareça bem mais [do que os antecessores]”.

A edição completa com as previsões de Márcia Fernandes irá ao ar no especial de Ano Novo do ‘Sensacional’ nesta quinta-feira (30), às 22h30, na RedeTV!.