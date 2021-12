Em lágrimas, Agüero anuncia aposentadoria dos gramados devido a problemas cardíacos

Agüero chegou ao Barcelona no início da atual temporada após encerrar o seu vínculo com o Manchester City, clube que defendeu por dez temporadas e é um dos maiores ídolos, além de ser o maior artilheiro com 260 gols. A intenção do atleta era retornar ao futebol espanhol, aonde havia defendido o Atlético de Madrid anteriormente, para ajudar na reconstrução do Barcelona e atuar ao lado do “compadre” Lionel Messi. No entanto, o craque acabou rumando para o PSG.

Entretanto, Agüero, revelado pelo Independiente e medalha de ouro com a seleção argentina nos Jogos de Pequim em 2008 e campeão da Copa América de 2021, sofreu com problemas físicos na pré-temporada e demorou a fazer sua estreia oficial pelo clube. Acabou atuando em apenas cinco jogos e marcou um gol na derrota no clássico contra o Real Madrid, em outubro.

