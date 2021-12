Equipe de Verdades Secretas 2 grava final “secreto” com Agatha Moreira

Após a saída conturbada de Camila Queiroz da emissora, uma dublê foi contratada para gravar o desfecho de Angel. No último capítulo, a modelo deve aparecer em um jatinho na pista de um aeroporto.

No entanto, Camila também estará no último episódio do folhetim, pois já havia deixado prontas algumas cenas antes de ser dispensada. A presença da atriz no final será ampliada com o auxílio da tecnologia e efeitos gráficos.