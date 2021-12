Estudo diz que Vinicius Junior está entre jovens com maior valor de mercado junto a Haaland e Foden

A lista analisa apenas atletas sub-23 que atuam nas cinco principais ligas da Europa (Alemanha, Espanha, França, Inglaterra e Itália). O trio está melhor avaliado que Greenwood (€ 140 milhões ou R$ 900 milhões) e Sancho (€ 130 milhões ou R$ 834,8 milhões), do Manchester United, e até mesmo Mbappé (€ 80 milhões ou R$ 513,7 milhões), que tem contrato perto do fim com o PSG. O ranking é dividido por posições, mas os atacantes são os que atingem maior valor entre todas elas.

Florian Wirtz, do Bayer Leverkusen, e Pedri, do Barcelona, são os líderes entre os meias ofensivos, com valor de € 140 milhões (R$ 900 milhões). Entre os volantes, Jude Bellingham, do Dortmund, é o mais valorizado (€ 120 milhões ou R$ 770,6 milhões), enquanto Alphonso Davies, do Bayern, é o lateral com maior valor de mercado: € 120 milhões. Eric García, do Barcelona, e Gvardiol, do RB Leipzig, são os zagueiros com maior valor estimado (€ 80 milhões ou R$ 513,7 milhões), e Donnarumma é o goleiro na ponta do ranking, com o mesmo valor.

O sistema de análise do observatório usa um algoritmo que leva em conta diversos aspectos para determinar um potencial valor de mercado. Além das questões técnicas e das ligas onde os atletas atuam, os principais fatores para determinar um valor maior ou menor são a idade do jogador e o seu tempo de contrato – atletas mais jovens e com vínculos mais longos com seus atuais clubes tendem a ter o valor de mercado maior.