Ex-aluna do Centro Universitário Uninorte conta como foi a experiência de graduação

A ex-aluna e agora graduada em Educação Física pelo Centro Universitário Uninorte, Elayne Jucá, conta que a Uninorte foi a instituição que forneceu para ela as condições adequadas para a graduação. “A falta de tempo muitas vezes nos leva a procurar outros horários para dedicar aos estudos, foi isso que aconteceu. O curso de Educação Física estava no horário noturno e me possibilitou estudar com tranquilidade”, diz.

A profissional de Educação Física relata também que a experiência de estudar na Uninorte foi surpreendente e que o ensino não deixa nada a desejar. “O corpo docente é capacitado e comprometido a dar o melhor. Fui bem instruída e estou feliz e pronta para o mercado de trabalho”. Elayne enfatiza que, a partir do momento em que iniciou os estudos na instituição, começou a acumular boas experiências que não se restringiram apenas aos conteúdos ensinados. “Somos levados a ser pessoas melhores”, conta.

Se fosse para se graduar uma terceira vez, visto que Elayne é graduada em Geografia pela Universidade Federal do Acre, escolheria a Uninorte novamente. Para a ex-aluna, a instituição é a chave de uma porta cheia de oportunidades. “Essas oportunidades nos dias de hoje valem ouro”, finaliza Elayne. Se interessou pelo curso de Educação Física do Centro Universitário Uninorte? Clique aqui e conheça mais sobre o curso.