Exclusivo! Concurso EPE 2022 tem cargos e vagas confirmados

O concurso EPE está confirmado! Em resposta à Folha Dirigida, a Empresa de Pesquisa Energética deu detalhes sobre o edital, que está previsto para ser publicado a partir de janeiro de 2022.

“A Empresa de Pesquisa Energética (EPE) realizará o seu 8º concurso público no exercício de 2022, com previsão de publicação do edital a partir de janeiro”, informou a estatal.

Segundo a EPE, serão abertas 17 vagas mais formação para o cadastro de reserva. Todos os cargos a serem contemplados terão o nível superior como requisito, sendo eles:

analista de gestão corporativa; e

analista de pesquisa energética.

Como antecipado no último dia 7, o concurso EPE terá a organização da Fundação Getulio Vargas (FGV). O contrato com a banca deve ser assinado e publicado nos próximos dias.

Resumo sobre a seleção

Órgão : Empresa de Pesquisa Energética

: Empresa de Pesquisa Energética Cargos : analista de gestão corporativa e analista de pesquisa energética

: analista de gestão corporativa e analista de pesquisa energética Vagas : 17 mais cadastro reserva

: 17 mais cadastro reserva Requisitos : nível superior

: nível superior Remuneração : R$11.505,45

: R$11.505,45 Banca : FGV

: FGV Edital: a partir de janeiro de 2022

Concurso EPE pode incluir diversas áreas

As áreas de nível superior a serem contempladas ainda não foram reveladas. Mas, segundo dados da EPE, os postos de analistas podem contemplar as seguintes especialidades:

Jurídica, Contabilidade, Finanças e Orçamento, Recursos Humanos, Tecnologia da Informação, Administração Geral, Economia de Energia e Recursos Energéticos, Planejamento da Geração de Energia e Projetos da Geração de Energia.

Além de Transmissão de Energia, Meio Ambiente (Desenvolvimento, Regional/Socioeconomia, Geoprocessamento/Meio Físico, Ecologia, Emissão e Efluentes, Análises Ambientais e Recursos Hídricos), Petróleo/Exploração e Produção, Petróleo/Abastecimento e Gás e Bioenergia.

Os analistas têm ganhos iniciais de R$11.505,45. Os profissionais da EPE ainda têm direito ao auxílio-transporte e aos benefícios, sendo eles: auxílio-refeição, assistência médica, auxílio creche, vale-cultura, exame periódico e previdência privada.

Veja como foi o último concurso EPE

O último concurso da Empresa de Pesquisa Energética foi realizado em 2014. Na época, foram oferecidas 343 vagas em cadastro de reserva, nos cargos de níveis médio e superior.

Os candidatos foram avaliados por meio de uma prova objetiva, com questões de acordo com o cargo pretendido. Os concorrentes ao posto de assistente, por exemplo, responderam a perguntas de Língua Portuguesa (dez), Língua Inglesa (dez), Noções de Informática (dez) e Matemática (dez).

Já os candidatos ao cargo de analista responderam a questões de Português (dez questões), Inglês (dez) e Conhecimentos Específicos (40). A exceção foi a função de analista de gestão corporativa, que teve uma prova com dez itens de Noções de Administração Pública.

O concurso EPE 2014 teve validade de oito meses prorrogáveis por igual período. O prazo encerrou em outubro de 2015. Dessa forma, para preencher suas vacâncias a empresa precisa realizar uma nova seleção.