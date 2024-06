Xamã faz a fila andar com outra atriz de Renascer e causa climão

A coluna Fábia Oliveira já havia revelado detalhes do romance entre Xamã e Mell Muzzillo, que interpretam o casal Damião e Ritinha na novela Renascer, da TV Globo. Mas, a coisa andou esfriando por lá após a vida real acabar imitando a arte, literalmente. Calma, que nós vamos explicar.

Como contamos, Mell e Xamã não se desgrudavam e a atriz estava vivendo na casa do cantor, já que mora na Baixada Fluminense, no Rio, e grava nos Estúdios Globo, que fica na zona oeste da cidade.

Nós revelamos também que o affair entre os dois já não era mais tão discreto assim, mas que o rapper não tinha a intenção de tornar a relação um namoro oficial. O motivo? A situação não pegaria bem para a carreira do artista.

Pois bem. Agora, descobrimos com exclusividade que, assim como na trama das 21h, uma segunda pessoa entrou no caso: Sophie Charlotte. De acordo com fontes da coluna, Xamã e Sophie fizeram da ficção realidade e estão se pegando firme e forma, além das câmeras.

Vale lembrar que em Renascer, Sophie, que interpreta a personagem Eliana, começou a ter um caso com Damião. Os dois, inclusive, foram flagrados por Ritinha. Já na vida real, a atriz está solteira desde o término de seu casamento de oito anos com Daniel Oliveira. A informação se tornou pública em abril.

Segundo nossas fontes, Mell Muzzillo andou dizendo para algumas pessoas, nos bastidores, que estava namorando o rapper. A informação chegou aos ouvidos dele, o deixando bastante irritado. Xamã teria até ido tirar satisfação com a moça, o que acabou esfriando o romance por lá.

E se em Renascer, o clima entre Damião, Ritinha e Eliana está pegando fogo, na vida real, não está nada diferente. De acordo com o que passarinhos verdes sopraram nos ouvidos desta colunista que vos escrever, o climão entre os artistas também tomou conta das gravações da novela. Eita!