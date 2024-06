Quem é Hugo, dupla de Guilherme, apontado como affair de Maiara

Os burburinhos em torno do possível relacionamento entre Maiara, dupla de Maraisa, e Hugo, dupla de Guilherme, aumentaram após a aparição dos dois no leilão beneficente de Neymar Jr na última segunda-feira (3).

No evento, o show das duas duplas foi arrematado por um lote de R$ 1,5 milhão. A parceria deles vem desde o primeiro DVD de Hugo & Guilherme, gravado em 2016, quando lançaram juntos a música “Imagina”.

Quem é Hugo?

Spártaco Luiz Neves Vezzani nasceu na cidade de Morrinhos, em Goiás, no ano de 1991. O artista herdou o nome do pai — que também se chama Spártaco.

Sua primeira dupla foi formada quando tinha entre 12 e 13 anos, sem ambições profissionais, com Victor Hugo — que hoje integra a VH & Alexandre. Os meninos gravaram uma música em 2005 na cidade de Itumbiara, em Goiás, no estúdio que os irmãos do amigo tinham.

Em 2009, participou de outro conjunto — Spártaco & Thiago — união com o sobrinho de uma amiga que hoje é sua advogada. A dupla fazia shows em bares enquanto o cantor vendia suas composições como forma de ter uma renda com a música.

Spártaco recebeu o convite do empresário Marcos Carlesse para agenciar sua dupla, quando Hugo Pena & Gabriel — que eram representados pelo produtor — romperam a parceria.

Gabriel chamou o amigo para integrar um novo par, formando o Hugo & Gabriel — quando Spártaco adotou o nome artístico que usa atualmente. Entretanto, a dupla durou apenas dois anos e, após o rompimento, Spártaco resolveu seguir carreira solo.

Anos depois, em 2015, conheceu Guilherme, estudante de agronomia que presenciou um show do cantor em uma casa de shows cujo proprietário era seu amigo. No final da apresentação, em uma roda de viola, os dois cantaram juntos e começaram a história da dupla.

Os cantores foram apadrinhados por Henrique & Juliano, músicos que os ajudaram a gravar seu primeiro projeto audiovisual, em 2016, que teve participação de Maiara & Maraísa. Atualmente estão divulgando o projeto “062”, que emplacou sucessos como “Vazou na Braquiara” e “Morena de Goiânia” — a última com participação da dupla do possível affair de Hugo.