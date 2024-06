Márcia Sensitiva revela falência: “Chorei sentada com a bunda no chão”

Márcia Sensitiva participou do podcast Vale o Post, apresentado por Isabela Soller, e surpreendeu com uma revelação. Segundo ela, em um momento de sua vida, chegou a falência, se reerguendo aos 51 anos.

“Eu fali, tá gente? Se você falir hoje, aprende uma lição. Eu chorei sentada com a bunda no chão por três dias. No quarto dia eu me levantei. Se você falir, não perpetua a dor. Vai embora. ‘Ai, mas eu só sei fazer isso!’ Não! Você vai vender pão. Mas, você sair disso aí. Se eu saí, você pode sair”, disse ela.

Márcia ainda compartilhou detalhes sobre como teve que reinventar sua carreira e vida para se reerguer. “Eu tinha 51 anos quando recomecei minha vida. Eu fali. Eu fali nas lojas. Então, eu recomecei”, falou.

Ela continuou: “Eu recomecei fazendo programa de rádio às 3h da manhã. Em um quarto onde guardavam tintas. Chovia muito. Eu já fiz programa com os pés na água”.