Fátima Bernardes bate o pé, briga com diretor da Globo e pode acabar sem programa

A apresentadora Fátima Bernardes estaria tendo alguns problemas com a Globo. De acordo com Alessandro Lobianco, do A Tarde é Sua, a mãe de três filhos não está feliz com a escala de fim de ano. Sendo assim, ela teria batido o pé para não trabalhar no fim de ano.

Contudo, os funcionários presentes, chamaram os executivos da Globo para acalmar a situação do estúdio. Segundo o funcionário do programa de Sônia Abrão, a ex-esposa de William Bonner, queria tirar férias a partir do dia 6 de dezembro. Mas, a emissora não deixou.

Desse modo, Fátima Bernardes e a Globo acordaram que ela seguiria ao vivo até o dia 22 de dezembro. Desse modo, os programas de 23 a 25 de dezembro seriam gravados a partir de hoje.

Além disso, outra pessoa apresentará o programa ao vivo, dos dias 26 de dezembro até o dia 17 de janeiro. Data que Fátima Bernardes voltaria de férias.

Em suma, Alessandro afirma que o Encontro do dia 22 de dezembro, seria gravado hoje por Fátima Bernardes. Felipe Araújo, inclusive, era um dos convidados.

Entretanto, instantes antes da gravações, os funcionários da Globo entregaram a escala de fim de ano. Bom, Fátima Bernardes não teria gostado nada, começou a reclamar novamente e bateu o pé que sairia na segunda, dia 6, e só voltaria em janeiro.

Segundo uma fonte do jornalista, um diretor da Globo afirma que a ex-esposa de William Bonner não deve voltar ao comando do Encontro quando voltar de férias. Mas, pode ser que isso não seja verdade, já que ela renovou seu contrato com a emissora, por mais quatro anos.

Fátima Bernardes relembra câncer

A apresentadora relembrou que há um ano anunciou que estava com câncer. “Há exatamente um ano, postei essa foto. Eu pareço feliz, com uma pose divertida, mas estava bem preocupada. No fim do Encontro, fui direto com o Túlio para minha médica que me chamou com urgência, depois da chegada de um exame. A notícia do câncer de endométrio me pegou muito de surpresa. Não sentia absolutamente nada”, afirmou Fátima.