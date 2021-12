Fundão de R$ 5,7 bi: Senado segue Câmara e derruba veto de Bolsonaro

Discussão

Os partidos que compõe atualmente o núcleo duro de apoio ao presidente – PP, PL e Republicanos – se manifestaram favoravelmente à derrubada nas votações na Câmara e no Senado.

O líder do partido de Bolsonaro no Senado, Carlos Portinho (PL-RJ), afirmou que o fundão eleitoral é uma alternativa para democratizar as eleições. “É um dos meios para que os desfavorecidos economicamente possam ter o mínimo de igualdade na disputa”, defendeu.

O vice-líder do MDB no Senado, senador Marcelo Castro (PI), também saiu em defesa do fundo eleitoral e criticou o que chamou de “distorções” sobre a destinação de recursos. “O Brasil não tem mais financiamento empresarial de campanha. Havia uma promiscuidade muito grande entre candidatos e empresa. Então, o que nos resta? O financiamento próprio, o do eleitor e o financiamento público de campanha”, disse.

O líder da segunda maior bancada da Casa, senador Nelsinho Trad (PSD-MT), encaminhou voto favorável à rejeição do veto de Bolsonaro. “Os discursos simpáticos à opinião pública podem fazer parecer que quem derruba esse veto seja a favor desse valor inteiro dentro do orçamento [de R$ 5,7 bilhões]. Isso não é verdade, estamos votando uma possibilidade de se inserir nessa rubrica orçamentária o valor pré-organizado pelo orçamento da União que será ainda deliberado”, explicou.

O senador Alessandro Vieira (Cidania-SE) encaminhou voto contrário à derrubada do veto e classificou o fundão como “um absurdo”. “É vergonhoso tentar dizer que não existe outro caminho. Fui eleito senador mais votado do meu estado gastando menos de R$ 100 mil com mais de 100 doadores físicos. Eu não escuto uma palavra no sentido de baratear a campanha, reduzir custo, só essa conversa de que é preciso bilhões para financiar campanhas sem critério claro de distribuições”, criticou o parlamentar.