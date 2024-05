Concurso TSE Unificado: veja as vagas previstas na região norte

O concurso TSE Unificado pode sair a qualquer momento. A organização será da banca Cebraspe. Você está preparado(a)?

No dia 17 de maio começou a circular na internet alterações na relação de vagas, mas o quantitativo não foi confirmado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) até a publicação dessa matéria.

Acompanhe neste conteúdo, a previsão de oferta de vagas nos TREs da região Norte.

Concurso TSE Unificado: vagas na região norte

Confira o detalhamento a seguir:

Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE AM)

O TRE do Amazonas não confirmou a oferta de vagas no novo edital.

O último concurso foi realizado em 2013. Foram ofertadas 40 vagas imediatas mais a formação de cadastro de reserva.

Foram nomeados 40 candidatos aprovados.

Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Pará (TRE PA)

O TRE do Pará informou que vai ofertar 2 vagas imediatas mais a formação de cadastro de reserva no edital unificado.

Veja a previsão anunciada:

Cargos Áreas Especialidades Analista Judiciário Judiciária sem especialidade Técnico Judiciário Administrativa e Apoio Especializado Agente de Polícia Judicial e Programação de Sistemas. Concurso TSE Unificado: oportunidades previstas no TRE PA

Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE AC)

O Tribunal Regional Eleitoral do Acre informou que pretende ofertar 9 vagas imediatas e a formação de cadastro de reserva no edital unificado do TSE.

Veja o detalhamento a seguir:

Cargos Áreas Especialidades Analista Judiciário Judiciária, Administrativa e Apoio Especializado Contabilidade, Arquivologia e Tecnologia da Informação Técnico Judiciário Apoio Especializado Programação de Sistemas. Concurso TSE Unificado: oportunidades previstas no TRE AC

Tribunal Regional Eleitoral de Roraima (TRE RR)

O Tribunal Regional Eleitoral de Roraima ainda não informou as oportunidades que pretende ofertar no concurso unificado do TSE.

O último edital foi publicado em 2014 e ofertou 8 vagas imediatas mais a formação de cadastro de reserva.

O TRE RR nomeou 39 candidatos aprovados.

Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia (TRE RO)

O Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia pretende ofertar 12 vagas imediatas mais a formação de cadastro de reserva.

Confira as oportunidades:

Cargos Áreas Especialidades Analista Judiciário Judiciária e Apoio Especializado Engenharia Civil, Psicologia, Estatística, Contabilidade e Análise de Sistemas. Técnico Judiciário Administrativa e Apoio Especializado Agente de Polícia Judicial e Programador de Sistemas. Concurso TSE Unificado: oportunidades previstas no TRE RO

Tribunal Regional Eleitoral do Amapá (TRE AP)

O TRE do Amapá informou que vai ofertar apenas oportunidades para a formação de cadastro de reserva.

O detalhamento é o seguinte:

Cargos Áreas Especialidades Analista Judiciário Judiciária, Administrativa e Apoio Especializado Contabilidade, Análise de Sistemas, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica e Medicina. Técnico Judiciário Administrativa e Apoio Especializado Agente de Polícia Judicial, Operação de Computadores, Programação de Sistemas e Contabilidade. Concurso TSE Unificado: oportunidades previstas no TRE AP

Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Tocantins (TRE TO)

Existe a possibilidade de um concurso unificado para o TRE TO, mesmo com a publicação do regulamento do concurso unificado que proíbe a participação de tribunais que tem edital próprio ainda válido.

Recentemente o TRE do Tocantins solicitou ao TSE sua participação na seleção unificada e aguarda resposta.

O TRE TO cogita lançar seu próprio concurso em 2025, caso a participação na seleção unificada não seja possível.

