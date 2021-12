Fundhacre faz mutirão de consultas para pessoas que ficaram sem atendimento devido a pandemia da Covid-19

Neste sábado, 4, a Fundação Hospital do Acre (Fundhacre), prosseguiu com o cronograma de consultas especializadas. O objetivo é atender as pessoas que ficaram sem atendimento devido a pandemia da covid-19.

Rozangela Farias, chefe do ambulatório falou sobre a importância da retomada dessas atividades para o hospital. “A nossa meta é zerar as consultas e deixar todas em dias além de proporcionar um atendimento digno, para que a fundação consiga oferecer um serviço de maior qualidade.” Explica.

O mutirão oferecerá consultas em outras áreas, porém neste mês será voltado para a otorinolagnorologia que segue até o dia 17, após esta data as atividades voltam em janeiro de 2022.