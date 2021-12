Gladson defende trabalho da polícia e diz ao ContilNet que vai afastar novos investigados em operações

Em entrevista ao ContilNet, o governador Gladson Cameli disse nesta terça-feira (21) que está tranquilo em relação ao desdobramento das últimas operações deflagradas pelas polícias Federal e Civil para investigação de supostos crimes de corrupção no executivo acreano.

“As polícias têm feito sua parte no combate à qualquer possibilidade de irregularidade dentro do governo. Eu estou muito tranquilo quanto a isso e defendo as investigações, como fiz sempre”, comentou.

Quanto aos servidores que foram afastados dos cargos que exerciam por determinação da justiça, Gladson disse que vai cumprir tudo o que foi determinado e, a partir de agora, “exonerar quem se envolver com ilegalidades” ainda que não tenha sido julgado.

“Antes, eu ainda esperava pela sentença da justiça e mantinha quem estava apenas sendo investigado. Não vou fazer isso mais. Quem está sendo investigado por corrupção será afastado imediatamente”, concluiu.

O governador cumpre agenda em Cruzeiro do Sul e Feijó nesta terça-feira (21).