Governo envia de volta à Aleac PL que instituiu o cargo de policial penal no Acre

O Projeto de Lei Complementar que institui a carreira da Polícia Penal Acreana retornou para a Assembleia Legislativa do Acre nesta terça-feira (14).

A matéria foi retirada da Casa no dia 29 de novembro após manifestações dos agentes de segurança que estão insatisfeitos com o conteúdo do PL. A movimentação dos profissionais resultou na suspensão de visitas nos presídios por falta de efetivo e em um acampamento no hall da Aleac que só foi suspenso na semana passada diante da promessa do envio da Lei Orgânica para apreciação dos parlamentares.

O projeto do Executivo agora passará por apreciação e será votado até a próxima quinta, quando ocorre a última sessão antes do recesso parlamentar.