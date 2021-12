Graciele Lacerda não fica calada, desmente Zilu e manda recado na lata

Graciele Lacerda e Zezé di Camargo falaram tudo durante o documentário da Netflix, É o Amor, e detalharam os momentos difíceis que passaram juntos ao assumir a relação. Desse modo, durante o bate papo, Zilu Camargo participou e falou o porquê da decisão de encerrar o relacionamento. “Eu não ficaria no casamento da maneira com que estava sendo. Imagina que ele é infiel é uma coisa. Você ver a infidelidade é outra”, ressaltou.

Sendo assim, a dupla de Luciano revelou que estava sentindo muita paixão pela influencer. “Eu me apaixonei pela alma dela”, falou ele que achou estranha a repercussão que o caso teve. “Bateu de frente com tudo o que na cabeça das pessoas era o certo, era o correto. Parecia que nós dois ali éramos os dois maiores bandidos do Brasil”, recorda.

Além disso, com muita emoção, Graciele Lacerda fala sobre o momento de início e o sentimento que passou. “Eu chorava muito e eu tinha que esconder isso da minha família. A maioria, ninguém sabia. E eu ajoelhava e pedia a Deus pra tirar ele da minha vida. Eu não desejei, não queria isso. Eu me questionava”, falou.

Wanessa, Graciele Lacerda, Zilu e Zezé di Camargo formam uma grande história

Desse modo, ela também não gosta de sentir culpa pelo casamento. “Ele sempre teve um relacionamento que ele podia fazer fazer tudo. A palavra que machuca é dizer que eu destruí o casamento”, falou. Em um dos episódios, Wanessa fala com a mãe por mensagem de voz no dia do aniversário de Zilu Camargo. Em seguida, após a troca de mensagens, ela diz que a presença da matriarca segue forte mesmo na casa do pai.

“Aqueles bibelôs são dela, a decoração no quarto ainda é dela, ainda tem roupas dela lá. Não é que eu queira como era antes, mas é legar poder ter momentos como os que eu tô tendo, com meu pai. Lembra ele e ela”, revela.

Sendo assim, Wanessa, filha de Zezé di Camargo, também revela como decidiu ficar mais próxima de Graciele Lacerda. “Quando eu resolvi realmente ter uma relação com ela, foi muito verdadeiro. Foi muito: “eu não quero mais confusão, eu não quero mais briga”. Ela faz meu pai feliz, eu tenho que aceitar isso”, fala.